Двадесет нелегални мигранти от Афганистан, преминали незаконно българо-турската граница, са задържани при специализирана операция на Гранична полиция край река Ропотамо. Арестуван е и шофьорът на микробуса, с който са били превозвани, съобщиха от МВР.

Операцията е проведена около 9:00 часа от служители на Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Бургас, след получена оперативна информация. Властите са затегнали проверките по контролно-пропускателните пунктове към курортните селища в региона, за да не навлезе превозното средство да не навлезе в населените райони. Целта- да бъде спряно при максимална безопасност. Граничните патрули локализирали микробуса, докато се движел в посока Бургас. И спрели принудително возилото в района на река Ропотамо. Мястото е избрано заради отдалечеността му от населени места и с оглед гарантиране на максимелна сигурност. Шофьорът на возилото е задържан, както и всички афганистански граждани.

По случая е образувано досъдебно производство под ръководството на разследващ полицай от Граничното полицейско управление в Царево. За случая е уведомена Районната прокуратура в Бургас, а разследването продължава.