Полицията в Бургас разследва пътен инцидент, при който 15-годишно момиче без шофьорска книжка е блъснало пешеходец в „Слънчев бряг“, след което е напуснало мястото.

Сигналът за произшествието е подаден в неделя около 04:00 ч. сутринта. Според първоначалните данни момичето е управлявало лек автомобил с несъобразена скорост на паркинг пред голям хранителен магазин в курорта и е ударило 22-годишен мъж от Бургас.

Пострадалият е потърсил сам медицинска помощ в УМБАЛ – Бургас. Лекарите са установили, че има натъртвания и охлузвания, но той е отказал хоспитализация.

Непълнолетната шофьорка е избягала от местопроизшествието, без да уведоми органите на реда. По-късно самоличността ѝ е установена.