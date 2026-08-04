Как изглежда светът, когато не го виждаш с очите си? Отговорът ще даде един от най-вдъхновяващите българи – Виктор Асенов, който ще бъде специален гост на Teen Boom Fest 2026. На 23 август от 16.00 часа в зона „Вдъхновители“ на Морска гара – Бургас незрящият ултрамаратонец, колоездач, масажист и мотивационен лектор ще се срещне с публиката, за да разкаже своята история – история за смелостта, силата на духа и отказа да приемеш думата „невъзможно“.



Виктор Асенов е незрящ по рождение, но това никога не се е превърнало в пречка да покорява върхове – буквално и преносно. Днес той е единственият незрящ планински ултрамаратонец в България и един от малкото в света. Зад гърба си има десетки екстремни предизвикателства, стотици километри в планината, участия в ултрамаратони, тандемно колоездене, катерене и преходи в необлагородени пещери. За него спортът не е състезание, а начин да открива собствените си възможности и да доказва, че най-големите ограничения съществуват единствено в съзнанието ни.



Името му стана известно в цялата страна, след като завърши легендарното планинско предизвикателство „Витоша 100“, разчитайки на своите пейсъри – хората, които по време на бягането описват терена и му помагат безопасно да премине през всяко препятствие. През 2023 г. той беше отличен в престижната инициатива „40 до 40“ на Дарик, а оттогава продължава да надгражда всяко свое постижение.



Сред най-впечатляващите му успехи е завършването на Persenk Ultra – едно от най-тежките планински състезания в България, с трасе от близо 160 километра и над 6500 метра положителна денивелация. През 2025 година Виктор осъществява и невероятното предизвикателство Everesting, като изкачва маршрута между хижа „Алеко“ и Черни връх 19 пъти, без сън в продължение на 46 часа, натрупвайки 9114 метра положителна денивелация – повече от височината на Еверест.



Освен спортист, Виктор е активен защитник на каузите за хората с увреждания и популяризира работата на кучетата водачи. Чрез мотивационните си лекции той показва, че животът не се измерва с препятствията, а със смелостта да ги преодолееш. Неговото послание е просто, но силно: „Границите са в съзнанието ни и винаги можем да ги разширим.“



По време на Teen Boom Fest той ще разкаже за битките, които е водил, за доверието между него и хората, които го подкрепят по пътя, за любовта към планината и за това как човек може да превърне всяко изпитание в сила. Срещата обещава да бъде едно от най-емоционалните и вдъхновяващи събития в програмата на фестивала.

Заповядайте на 23 август от 16.00 часа в зона „Вдъхновители“ на Морска гара – Бургас. Входът е свободен.

TEEN BOOM FEST се реализира с подкрепата на Община Бургас.