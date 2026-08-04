Нова схема за измама, насочена към притежатели на криптовалути, вече достига и до България. Престъпници, представящи се за служители на голяма международна криптоборса, убеждават потребителите сами да прехвърлят активите си в уж „защитен“ портфейл, откъдето парите изчезват за секунди.

Измамниците използват добре познат сценарий, но с нов елемент – изкуствен интелект и убедителни телефонни обаждания на български език. Те се свързват с хора, които действително имат акаунти в криптоборса, и ги предупреждават за предполагаема неоторизирана трансакция.

Първоначално се чува автоматично съобщение с информация, че от акаунта е направен опит за теглене на средства от чужбина. Ако потребителят потвърди, че не е извършвал подобна операция, разговорът се прехвърля към човек, представящ се за служител на платформата.

Следват уверения, че средствата могат да бъдат спасени единствено чрез прехвърлянето им в „служебен“ защитен портфейл. Потърпевшите получават инструкции да инсталират приложение и да въведат определени думи за достъп до криптопортфейла си. Именно така те неволно предоставят пълен контрол върху активите си.

По този начин 54-годишен българин е загубил биткойни на стойност около 8000 евро. Веднага след извършеното от него прехвърляне средствата са преместени към друг криптоадрес, а връзката с мнимите служители е прекъсната.

По информация от потребители в специализирани онлайн общности подобни обаждания не са случайни. Измамниците търсят хора, които вече инвестират в криптовалути, което подсказва, че разполагат с предварителна информация за потенциалните си жертви. Сигнали за схемата има и в други държави.

За прикриване на самоличността си извършителите използват интернет телефония (VoIP) и подправени телефонни номера. Така на екрана на получателя се изписва български номер, който често принадлежи на нищо неподозиращ човек. При опит за обратно обаждане връзката е с реалния собственик на номера, който няма отношение към измамата.

Самата криптоборса, чието име се използва от престъпниците, вече е предупреждавала клиентите си да не прехвърлят активите си по телефонни указания и да не споделят своите кодове за възстановяване или т.нар. seed фрази.

Според данните на МВР през 2025 г. са регистрирани 1757 сигнала за фишинг, крипто- и инвестиционни измами, както и за кражби на профили в социалните мрежи. По случаите са образувани 212 досъдебни производства, а службите са провели 15 специализирани операции, пет от които с международно участие.