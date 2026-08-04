Челюст на кон, на около 3000 години, е била открита в пресъхналата река Дунав, близо до сградата на Морска администрация в Русе. Находката е забелязана от служител на институцията, съобщиха от Регионален исторически музей – Русе във Facebook.

Костта е определена като субфосил, а поради сравнително краткия период на престоя ѝ във водата процесът на фосилизация е все още в начален стадий.

Служителите на Морска администрация първоначално се опитват да установят произхода на находката чрез изкуствен интелект, който предполага, че тя може да принадлежи на бизон или зубър. По-късно те се обръщат директно към историческия музей в града, където предават откритието за професионален анализ.

Според специалистите от музея, конят е живял в началото на Желязната епоха, когато населението по българските земи вече се самоопределя като гети или траки. Именно на хълма над сградата на Морска администрация, където днес се намира античната крепост Сексагинта Приста, някога е било разположено тракийско светилище, свързано с множество жертвоприношения. Възможно е конската кост да е била изнесена към речното корито при периодични промени в структурата на хълма.

Находката се вписва в поредица от археологически и исторически открития, изплували на бял свят заради спадащото ниво на Дунав. Само преди дни край село Ряхово бяха открити останки, предполагаемо принадлежащи на космат мамут, които вече са в ръцете на специалистите от русенския музей за проучване и консервация.

Нивото на реката при Русе продължава да спада тревожно, като вече е достигнало –94 см спрямо психологическата граница от –100 см. Ниските нива създават сериозни затруднения за корабоплаването по цялото българско поречие на Дунав, а по-рано тази седмица бе съобщено и за откриването на останки от германски военен кораб от Втората световна война край сръбското село Прахово.