Ново споразумение с представителите на синдикалната организация, което гарантира подобрени трудови и социални условия за екипите в сферата на социалните услуги, подписа Община Поморие.

Колективният трудов договор е валиден за следващите 2 години и е резултат от конструктивен диалог между ръководството на Общината, ОП „Социално обслужване“ и синдикални представители от социалните структури към КТ „Подкрепа“. С него се въвеждат допълнителни придобивки, които отчитат спецификата на професията и натоварването на персонала.

А ето и промени, които влизат в сила:

Повече време за почивка

Служителите, които работят пряко с деца и хора с увреждания, ще ползват още 2 допълнителни дни платен отпуск годишно. Признание за труда

Въведените допълнителни стимули за Деня на социалния работник, Коледа и Великден са индексирани, така както и бюджетът за работно облекло.За придобит трудов стаж и професионален опит се договори начисление от 1,2 % от основната работна заплата за всяка година трудов стаж по специалността. Подкрепа за развитие

Получаваното месечно допълнително възнаграждение за специалистите с образователна степен „магистър“ също е индексирано.

Транспортни разходи за пътуващи служители от други населени места извън гр. Поморие, от общината или извън нея до мястото им на месторабота вече ще се изплащат от работодателя на 100 % от стойността на билета.

Социалната работа е мисия, която изисква отдаденост и професионализъм. Важно е хората в системата да се чувстват ценени и подкрепени, за да продължат да вършат работата си с грижа към нуждаещите се.