Мащабен концерт, посветен на творчеството на изтъкнатата бургаска композиторка Петя Тончева – преподавател и диригент в НУМСИ „Проф. П. Владигеров“ в Бургас и емблематична фигура за културния живот на града, ще се проведе на 24 юли (петък) в Културен център „Морско казино“. Събитието е от 18:00 часа, с вход свободен. И е част от проекта „ЗЕМЯТА – ИЗВЪН ОБХВАТ“.



Бургаската публика ще стане свидетел на завладяващ музикален диалог между епохите. Премиерният концептуален цикъл ще бъде представен паралелно с вечните класически шедьоври – блестящия Концерт за пиано № 12 от В. А. Моцарт и бароковата духовност на Концерт в ре минор от Й. С. Бах.

Гарант за изключително високото ниво на събитието е солистът Марио Бобоцов – признат за един от най-добрите и ярки млади български пианисти днес, носител на престижната стипендия на Yamaha Music Foundation of Europe, лауреат на множество световни конкурси и номиниран за „Кристална лира“. Неговото виртуозно майсторство ще бъде подкрепено от елитния ансамбъл „КласикАрт“, съставен от водещи музиканти от Софийската филхармония и БНР. За местната общност специална стойност носи и участието на виолончелистката Кристиана Алипиева-Михайлова, която е от Бургас.



Петя Тончева е утвърден автор с признание от най-висок ранг, носител на престижни отличия от „Златният Орфей+“, „Мелодия на годината“ и международни конкурси по композиция. Централното произведение в програмата е нейният концептуален цикъл за пиано и струнен квартет „Земята – извън обхват“, създаден с подкрепата на Националния фонд „Култура“ (2025 г.). Творбата притежава подчертано новаторски характер, съчетаващ класическа форма с джаз хармонии, импровизационни елементи и богата звукова палитра. Музикалният език е дълбоко хуманен и ек ологично ангажиран, като драматургичната нишка кулминира в метафоричен SOS сигнал – вик за спасение на природата и духовността. Произведението вече е представено с огромен успех в София и Габрово и се утвърждава като едно от най-значимите съвременни български камерни произведения.