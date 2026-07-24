Министерството на туризма затяга контрола в обектите, приемащи организирани ученически групи, лагери и екскурзии. И съвместно с представители на Комисията за защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните, регионалните здравни инспекции, както и органите на МВР ще проверява условията за настаняване, безопасността на предлаганата храна, спазването на здравните изисквания и на туристическото законодателство като цяло.

Проверката идва на фона на трагедията със 7-годишно момиченце от Полша, което само преди броени дни се удави в басейн на луксозен хотелски комплекс в Слънчев бряг, пред очите на десетки туристи и на място, което е трябвало да бъде под постоянния надзор на дежурен спасител.



По случая бе образувано досъдебно производство, а Посолството на Полша потърси пряк контакт с Окръжна прокуратура – Бургас, за да съдейства за освобождаването на тялото на детето и да се увери в безпристрастно разследване.