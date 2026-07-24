Националното училище за музикално и сценично изкуство (НУМСИ) „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас посреща новата учебна 2026/2027 година с вълнуващи новини за културната общественост в града. За първи път в историята си престижното училище въвежда обучение по арфа с преподавател Лора Паносян, а след почти десетилетие пауза официално се възстановява и специалността валдхорна, където ще преподава Тома Димитров.

Добра новина има и за ученици от всички останали учебни заведения в Бургас. Те ще могат да направят първите си стъпки в тонрежисурата - най-новата специалност в Свободната школа по изкуствата към Училищното настоятелство “Родни звуци”. Преподавателят е завършил специалността в НМА "Проф. Панчо Владигеров" и е утвърден специалист в сферата. Звукорежисурата е насочена към младежи с интереси в областта на звукозаписите, музикалните технологии и сценичните продукции, давайки им шанс да развият модерни и търсени умения под професионално ръководство.

Преподавателите и от трите специалности са бивши възпитаници на училището и с гордост се завръщат, за да предадат своя опит и любов към изкуството на следващото поколение таланти.