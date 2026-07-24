Мария Бакалова, номинираната за „Оскар" българска актриса, поема нова роля без хонорар. Тя ще бъде посланик на българския туризъм и ще представя пред международната публика любими места, лични преживявания и родни традиции. Сред първите теми, които е избрала, са българските рози и магията на розобера. Инициативата е на Министерство на туризма и е насочена към популяризиране на страната зад граница. А актрисата се включва доброволно в кампанията.



На среща с министъра на туризма д-р Илин Димитров Бакалова прие поканата да стане едно от лицата на България зад граница и разказа, че винаги разказва с гордост за родината си пред чуждестранна публика. Министърът ѝ връчи символичен подарък - статуетка във формата на златна роза. И и подчерта нуждата от успешни български имена, които да представят гостоприемния образ на страната.

Бакалова сподели, че е дълбоко впечатлена от българските рози и традицията на розобера, и планира да ги включи в бъдещ неин проект, който може да отведе Розовата долина далеч извън границите на България. Тя не крие и амбицията си да използва международната си известност, за да представя страната не само като туристическа дестинация, но и като привлекателна локация за филмови продукции.

В момента актрисата е у нас за снимките на международен филм, в който изпълнява главната женска роля, заедно с утвърдени имена от световното кино. По думите ѝ, тя последователно се стреми да включва български екипи и локации във всеки проект, в който участва, а именно това е и причината настоящите снимки да се провеждат у нас.

Според министър Димитров успехите на актрисата вече насочват вниманието на международната филмова индустрия към България, а все повече чуждестранни продукции разглеждат страната като потенциална дестинация за снимки заради разнообразието от локации и наличието на подготвени професионалисти.

Новата кампания на Министерството на туризма залага именно на личните истории на известни българи, а не на традиционна реклама, показвайки местата, с които те имат истинска емоционална връзка. Инициативата бе поставена в ход от победителката в „Евровизия 2026" ДАРА и световния шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Свои видеопослания от любими български кътчета вече са заснели и кикбоксьорът Стоян Копривленски, олимпийският медалист по сноуборд Тервел Замфиров и биатлонистката медалистка Лора Христова.

Клиповете ще бъдат разпространявани чрез международни медии и дигитални платформи, а към кампанията предстои да се включат и други разпознаваеми имена от културата, изкуството и спорта. Мария Бакалова се включва в инициативата с особено силен коз - връзката си с Холивуд и практиката си винаги, когато е възможно, да представя български лица, екипи и локации на международната сцена.