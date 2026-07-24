Пристигането на първите американски самолети цистерни в авиобаза „Безмер" край Ямбол беше неочаквано отложено, стана ясно след среща в Ямбол на министрите Димитър Стоянов и Енчо Керязов с протестиращи жители и местни кметове. Машините трябваше да пристигнат днес, след като получиха разрешение от Народното събрание, но след двучасови разговори Стоянов обяви, че идването им се отлага вероятно за следващата седмица.

Решението на парламента за временно разполагане на самолетите предизвика напрежение, протести и подписки в район, гласувал масово за партията на премиера Румен Радев на последните избори. Именно затова той изпрати двамата министри на място, а Керязов, доскорошен заместник-кмет на Ямбол, бе разчетен като по-убедителна фигура пред местната власт. На срещата, организирана от областния управител, присъства и заместник-командирът на ВВС бригаден генерал Димитър Георгиев, а кметове на 26 населени места поднесоха подписка, подкрепена от над 3000 жители.

След разговорите Стоянов заяви, че се надява да е успокоил местните управници, като увери, че разполагането на самолетите не превръща България в мишена. Той призна, че е грешка срещата в Ямбол да се провежда едва сега.

Преди два дни парламентът одобри разполагането на до осем самолета цистерни и до 250 американски военнослужещи, въоръжени с лично оръжие, за периода от 24 юли до 1 октомври. Самолетите ще подпомагат американските операции в Близкия изток, включително тази срещу Иран, като ще извършват единствено презареждане във въздуха на съюзнически самолети, без пряко участие в бойни действия и без зареждания в българското въздушно пространство, според вносителите на искането.

От Министерството на отбраната посочват, че разполагането е част от двустранното военно сътрудничество между България и САЩ и от ангажиментите на страната в НАТО, като подчертават, че няма да има промяна в бойната готовност на българската армия. Министър Стоянов увери, че според военното разузнаване няма реална опасност за страната.

Въпреки това решенията предизвикаха тревога сред местните жители. В село Безмер, разположено само на два километра от базата, започна подписка за отмяна или преразглеждане на решението, а днес бе организиран и протест по пътя към летището. Кметът на селото Росен Русев посочи, че притесненията са свързани с риска България да бъде въвлечена в чужд конфликт, особено след отправената от Иран нота, и настоя занапред местните власти да бъдат информирани по-рано.

Срещу разполагането се обявиха и кметовете на петте общини в Ямболска област, посочвайки липсата на достатъчно разяснения като причина за нарасналото обществено напрежение.