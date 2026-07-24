Димитриадският митрополит Игнатий от Гръцката православна църква и Сливенският митрополит Арсений ще отслужат тържествена архиерейска света литургия в храм „Св. Преображение Господне“ в Поморие. Събитието е на 30 юли и е по повод 120 години от опожаряването на Анхиало.

По покана на Сливенската света митрополия и Община Поморие в честванията ще участва официална делегация от Гърция. След богослужението ще бъде подписана съвместна декларация между представители на побратимените градове Поморие, Неа Анхиалос и Анхиалос, а програмата ще продължи с историческа среща-разговор и концерта „Среща на родовете от Анхиало“.

Възпоменателните прояви са посветени на трагичните събития от 30 юли 1906 година, когато древният град Анхиало е опожарен, а хиляди негови жители са принудени да напуснат родните си домове.

Всички миряни от Бургас и региона са добре дошли да се присъединят към тържествената света литургия и възпоменателните прояви, посочват организаторите.