Българският фолклорен клуб „Мераклии“ в Лондон спечели най-високото танцово отличие на международния музикален фестивал в Ланголен, Уелс – наградата „Лусил Армстронг“ и титлата световен танцов шампион за 2026 г. Това съобщи за БТА ръководителят на клуба Маргарита Бояджиева.

Съставът е постигнал исторически успех, като е спечелил първо място в категорията C2 Open Dance Group, което му е донесло и шампионската титла. Според Бояджиева това е достойно представяне на България пред международна публика.

„Това не е просто отличие. Това е признание, че българският фолклор принадлежи към най-високите върхове на световната сцена“, коментираха от клуба в страницата си във Facebook. Оттам допълват, че по налични данни друг български танцов състав досега не е печелил титлата Lucille Armstrong Dance Champions.

„Зад тази победа стоят упорит труд, пот, безброй репетиции, лишения, отдаденост и любов към българските традиции“, посочват още от „Мераклии“. Те изказват благодарност към хореографа и художествен ръководител Венцислав Шопов, както и към своите семейства и приятели.

Във фестивала успешно се е представила и друга българска група – фолклорната танцова формация „България“ от Централна Англия. Тя е спечелила второ място в категорията за традиционни народни танци и трето в отворената категория.

БФК „Мераклии“ е основан през юни 2014 г. в Лондон от Венцислав Шопов, бивш танцьор и солист в ансамбъл „Пирин“, и Маргарита Бояджиева.