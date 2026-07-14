С общоградско поклонение бургазлии ще отдадат почит към живота и заветите на човека, който посвети себе си на идеята за свободна и независима България Васил Левски.

На тази дата се навършват 189 години от рождението на великия българин, останал в съзнанието на народа ни като най-светлата и вдъхновяваща личност в българската история, символ на свободата, саможертвата и националното достойнство.

Апостола остава непреходен пример за родолюбие, морална сила и безкористна служба към националния идеал. В знак на признателност към великото дело на Апостола на свободата, Община Бургас организира тържествен ритуал по отдаване на военни почести и поднасяне на венци и цветя пред паметника на Васил Левски в Приморски парк. Събитието ще се проведе на 18 юли от 11:00 часа.

Участие в ритуала ще вземат Бургаският духов оркестър, хорът на ПФА „Странджа“, а водещи на церемонията ще бъдат Пламен Каров и Невена Николова. Ще присъстват още представители на държавната и местната власт, военнослужещи, обществени организации, ученици и граждани. Венци и цветя ще бъдат поднесени в знак на уважение към паметта на Апостола и неговия принос за реализирането на българския национален идеал.

Община Бургас кани всички граждани и гости на града да се присъединят към церемонията и заедно да сведат глава пред паметта на Васил Левски – личността, чиито идеали продължават да вдъхнов