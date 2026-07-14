МВР разпореди засилен контрол, а от АПИ ще спират движението за тежкотоварните камиони в най-натоварените дни. Създава се и единна система за обмен на информация в реално време чрез съществуващите технологии. Това ще осигури по-ефективен и превантивен контрол, който да дисциплинира шофьорите и да намали катастрофите.

Експертът от Института за пътна безопасност (ИПБ) Георги Гълъбов коментира в предаването "България сутрин", че ТИР-овете се регистрират по специализиран ред и има куп изисквания за разрешително, но никой не обръща внимание на поддържащите ги фирми.

Той посочи, че на АМ "Тракия" в един и същи участък се случват еднотипни катастрофи и попита дали някой прави анализи.

"Има колеги, които карат с неизправни технически средства. Камионите в България карат с доста по-запуснати технически превозни средства. Тези, които карат международен транспорт, няма как да си позволим да пуснем камион с лоши гуми, защото контролът в Европа е много сериозен и едно пукане на гума носи много щети по камиона", заяви на свой ред председателят на сдружение "Аз имам камион" Владимир Майсторов за България он еър.

По думите на Гълъбов, тези мантинели са като гирлянди за един ТИР.

Той предупреди, че в България нямаме изградена методология дали един нов път има нужда от подобрение и надграждане, а се поддържа по един и същи начин.

МВР се хвалят как са хванали много нарушители, винаги водачът е виновен. Ако има ПТП-та, които не водят до смърт, МВР няма практика да възлага експертиза дали има проблем с пътя. Докато някой не умре и не стане голям скандал, експертизи не се възлагат, изтъкна още експертът от ИПБ.

Майсторов също е на мнение, че трябва да има превенция и не трябва да чакаме да стане белята. Той призова да не се пестят средства за пътна безопасност.

Гълъбов добави, че фокусът на органите е да разберем какво става след вече настъпило ПТП и бе категоричен, че със спецакции на МВР няма да има решение на проблема с пътната безопасност.

Анализ на ИПБ на цялата пътна мрежа в България преди около 4 години е показал, че АМ "Струма" е най-опасният участък, защото там има най-голяма концентрация на всякакъв вид ПТП.

Той е бил изпратен до тогавашния премиер Стефан Янев, но е последвало мълчание. Същото е станало и когато анализът е бил изпратен до Румен Радев.

Майсторов отправи апел да не бъде набеждаван целият бранш и настоя, че не всички шофьори на камиони са "убийци".

Той не е съгласен от 130 хил. професионални водачи, когато един извърши нарушение на пътя, да се хвърля петно върху целия бранш.

"Заради липсата на кадри започнахме да взимаме абсолютно всякакви хора. Докато в медиите се шири, че професията ни е тежка и сме убийци, няма как да набираме млади кадри", каза още Майсторов.

Той даде пример, че има случаи, в които в спрял за почивка камион се удря автомобил. И добави, че има бързане при шофьорите на ТИР-ове, а един изморен човек е по-опасен дори от пиян шофьор.