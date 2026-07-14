Общината отправя призив към жителите и гостите на града да проявят висока гражданска отговорност, като не изхвърлят леснозапалими и опасни отпадъци в контейнерите за смесен битов отпадък.

Кметът на Община Бургас разпореди незабавното предприемане на превантивни действия и засилване на контрола върху дейностите по управление на отпадъците. Всички оператори на депа, инсталации и фирми, извършващи дейности с отпадъци на територията на общината, следва да проявят максимална отговорност и стриктно да спазват изискванията за пожарна безопасност.

Отговорните лица следва да извършват регулярни проверки на противопожарните съоръжения и техника, да осигурят необходимите средства за пожарогасене, да спазват стриктно правилата за безопасност и да засилят контрола върху дейностите по съхраняване и третиране на отпадъци.

Община Бургас призовава гражданите да изхвърлят разделно и с повишено внимание:

- флакони от дезодоранти и други аерозолни спрейове под налягане;

- портативни батерии;

- стъклени бутилки и съдове, които при определени условия могат да действат като лупа под въздействието на слънчевите лъчи;

други леснозапалими материали.

„Безопасността на нашия град и опазването на околната среда през горещите летни дни зависят от общите ни усилия. Призовавам бизнеса и гражданите към максимална бдителност, отговорно поведение и стриктно спазване на мерките за пожарна безопасност“, заяви Николов.

При забелязване на дим, огнище или други признаци на пожар, гражданите трябва незабавно да подадат сигнал на телефон 112.