Фънки лагин джаз програма от авторски пиеси, създавани в различни години и за различни състави (най-новата композиция Funky Party е написана миналата седмица), както и аранжименти на обичани и популярни песни – така ще започне тазгодишното издание на фестивала „Джаз в Бургас“.

Половин век. 50 години. 35 от тях живот в музиката. Това ще отпразнува

Мишо Йосифов на откритата сцена пред Експозиционен център Флора, на 15 юли /сряда/ от 20:00ч. И като на празник, всички гости са добре дошли! На сцената на "Джаз в Бургас" заедно с Мишо ще се качат музиканти, с които го свързват множество споделени ноти, идеи, пътувания, истории: Велека Цанкова – вокал; Марина Господинова – вокал; Велислав Стоянов – тромбон; Димитър Льолев – саксофон; Васил Спасов – пиано; Милен Кукошаров – пиано; Димитър Карамфилов – бас; Атанас Попов – барабани; Пиеро Епифания – перкусии.

Малко по-рано през деня, пред експо центъра ще бъде подреден и базар за грамофонни плочи. От 11:00 до 21:00ч. всички любители и колекционери на грамофонни плочи ще намерят хиляди нови и употребявани музикални съкровища. Събитието е комплимент към познавачите на виниловите плочи и добрата музика.

Програмата на „Джаз в Бургас“ 2026 ще продължи с още един концерт с вход свободен, на 16 юли. Професионалните музиканти от Бургас биг бенд и техният диригент – Анастас Камиларов, са подготвили завладяваща джаз програма. В нея се включват и вокалите Александра Георгиева , Вероника Сидоренко, Мариана Симеонова, Никол Георгиева , Мария Вандева, Никол Мерджанова и Самуил Милков.

Горещо музикално лято продължава на 17 и 18 юли, на вече добре познатата сцена на фестивала, в двора на Експо център Флора. В джаз преживяването ще се включат АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВА КВИНТЕТ, R.S. RIVERMAN„ЕTERNAL SYNERGY”, СТЕЛЛА МИХАЙЛОВА КВАРТЕТ и ЛЕКОВ & КАРАГЕОРГИЕВ КВАРТЕТ.

Програма „Джаз в Бургас“ 2026

15. 07. /сряда/ - 20.00 ч.

КОНЦЕРТ - ПАРТИ

МИХАИЛ ЙОСИФОВ НА 50!

Велека Цанкова - вокал

Марина Господинова - вокал

Велислав Стоянов - тромбон

Димитър Льолев - саксофон

Васил Спасов - пиано

Милен Кукошаров - пиано

Димитър Карамфилов - бас

Атанас Попов - барабани

Пиеро Епифания - перкусии

16.07. /четвъртък/ - 20.00 ч.

БУРГАС БЕНД

Вокали:

Александра Георгиева

Вероника Сидоренко

Мариана Симеонова

Никол Георгиева

Мария Вандева

Никол Мерджанова

Самуил Милков

17.07. /петък/ - 20.00 ч.

АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВА КВИНТЕТ

Александра Петкова - вокал

Цветомир Радев - кларинет

Михаил Дончев - пиано

Самуил Даскалов - бас

Симеон Симеонов - барабани

R.S. RIVERMAN

„ЕTERNAL SYNERGY”

Владислав Мичев - флюгелхорн, синт

Антони Рикев - китара, синт

Александър Васев - пиано

Радослав Славчев - Riverman - бас

Живко Иванов барабани

18.07. /събота/ - 20.00 ч.

СТЕЛЛА МИХАЙЛОВА КВАРТЕТ

Стелла Михайлова - вокал

Стилиан Пенев - пиано

Стилян Радев - бас

Симеон Симеонов - барабани

ЛЕКОВ & КАРАГЕОРГИЕВ КВАРТЕТ

Николай Карагеоргиев - китара

Стийв Хамилтън (Шотландия) - пиано

Александър Леков - бас

Емил Пехливанов - барабани

13.08. /четвъртък/ - 20.00 ч.

ТАНОС СТАВРИДИС КВАРТЕТ - ГЪРЦИЯ

Танос Ставридис - акордеон

Мариос Маркис - китара

Джанис Каракалпакидис - бас

Кристос Тасиос - барабани

ДИМИТЪР КАРАМФИЛОВ - КВАРТЕТ

Петър Момчев - саксофон

Константин Костов - пиано

Димитър Карамфилов - бас

Атанас Попов - барабани

14.08. /петък/ - 20.00 ч.

КАЛИНА АНДРЕЕВА БЕНД

Нели Андреева - вокал

Йоана Андреева - вокал

Георги Стойчев - китара, тамбура

Стефан Славчев - кларинет, пиано

Мартин Владимиров - гъдулка

Калина Андреева - бас, вокал

Теодор Тошков - барабани

SANIX BAND - ЯПОНИЯ/ БЪЛГАРИЯ

Юичи Ишикава - китара

Мисато Кюбо - тромпет

Йоко Комори - пиано

Томотака Секия - бас

Емил Тасев - барабани

Надя Тончева - гост вокал

15.08. /събота/ - 20.00 ч.

ALL STAR BIG BAND

С музиката на Христо Йоцов

Билети, на каса"Часовника"; Експо център Флора и в мрежата на Евентим

На 15 и 16.07 – концертите са с вход свободен!