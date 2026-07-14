Фънки лагин джаз програма от авторски пиеси, създавани в различни години и за различни състави (най-новата композиция Funky Party е написана миналата седмица), както и аранжименти на обичани и популярни песни – така ще започне тазгодишното издание на фестивала „Джаз в Бургас“.
Половин век. 50 години. 35 от тях живот в музиката. Това ще отпразнува
Мишо Йосифов на откритата сцена пред Експозиционен център Флора, на 15 юли /сряда/ от 20:00ч. И като на празник, всички гости са добре дошли! На сцената на "Джаз в Бургас" заедно с Мишо ще се качат музиканти, с които го свързват множество споделени ноти, идеи, пътувания, истории: Велека Цанкова – вокал; Марина Господинова – вокал; Велислав Стоянов – тромбон; Димитър Льолев – саксофон; Васил Спасов – пиано; Милен Кукошаров – пиано; Димитър Карамфилов – бас; Атанас Попов – барабани; Пиеро Епифания – перкусии.
Малко по-рано през деня, пред експо центъра ще бъде подреден и базар за грамофонни плочи. От 11:00 до 21:00ч. всички любители и колекционери на грамофонни плочи ще намерят хиляди нови и употребявани музикални съкровища. Събитието е комплимент към познавачите на виниловите плочи и добрата музика.
Програмата на „Джаз в Бургас“ 2026 ще продължи с още един концерт с вход свободен, на 16 юли. Професионалните музиканти от Бургас биг бенд и техният диригент – Анастас Камиларов, са подготвили завладяваща джаз програма. В нея се включват и вокалите Александра Георгиева , Вероника Сидоренко, Мариана Симеонова, Никол Георгиева , Мария Вандева, Никол Мерджанова и Самуил Милков.
Горещо музикално лято продължава на 17 и 18 юли, на вече добре познатата сцена на фестивала, в двора на Експо център Флора. В джаз преживяването ще се включат АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВА КВИНТЕТ, R.S. RIVERMAN„ЕTERNAL SYNERGY”, СТЕЛЛА МИХАЙЛОВА КВАРТЕТ и ЛЕКОВ & КАРАГЕОРГИЕВ КВАРТЕТ.
Програма „Джаз в Бургас“ 2026
15. 07. /сряда/ - 20.00 ч.
КОНЦЕРТ - ПАРТИ
МИХАИЛ ЙОСИФОВ НА 50!
Велека Цанкова - вокал
Марина Господинова - вокал
Велислав Стоянов - тромбон
Димитър Льолев - саксофон
Васил Спасов - пиано
Милен Кукошаров - пиано
Димитър Карамфилов - бас
Атанас Попов - барабани
Пиеро Епифания - перкусии
16.07. /четвъртък/ - 20.00 ч.
БУРГАС БЕНД
Вокали:
Александра Георгиева
Вероника Сидоренко
Мариана Симеонова
Никол Георгиева
Мария Вандева
Никол Мерджанова
Самуил Милков
17.07. /петък/ - 20.00 ч.
АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВА КВИНТЕТ
Александра Петкова - вокал
Цветомир Радев - кларинет
Михаил Дончев - пиано
Самуил Даскалов - бас
Симеон Симеонов - барабани
R.S. RIVERMAN
„ЕTERNAL SYNERGY”
Владислав Мичев - флюгелхорн, синт
Антони Рикев - китара, синт
Александър Васев - пиано
Радослав Славчев - Riverman - бас
Живко Иванов барабани
18.07. /събота/ - 20.00 ч.
СТЕЛЛА МИХАЙЛОВА КВАРТЕТ
Стелла Михайлова - вокал
Стилиан Пенев - пиано
Стилян Радев - бас
Симеон Симеонов - барабани
ЛЕКОВ & КАРАГЕОРГИЕВ КВАРТЕТ
Николай Карагеоргиев - китара
Стийв Хамилтън (Шотландия) - пиано
Александър Леков - бас
Емил Пехливанов - барабани
13.08. /четвъртък/ - 20.00 ч.
ТАНОС СТАВРИДИС КВАРТЕТ - ГЪРЦИЯ
Танос Ставридис - акордеон
Мариос Маркис - китара
Джанис Каракалпакидис - бас
Кристос Тасиос - барабани
ДИМИТЪР КАРАМФИЛОВ - КВАРТЕТ
Петър Момчев - саксофон
Константин Костов - пиано
Димитър Карамфилов - бас
Атанас Попов - барабани
14.08. /петък/ - 20.00 ч.
КАЛИНА АНДРЕЕВА БЕНД
Нели Андреева - вокал
Йоана Андреева - вокал
Георги Стойчев - китара, тамбура
Стефан Славчев - кларинет, пиано
Мартин Владимиров - гъдулка
Калина Андреева - бас, вокал
Теодор Тошков - барабани
SANIX BAND - ЯПОНИЯ/ БЪЛГАРИЯ
Юичи Ишикава - китара
Мисато Кюбо - тромпет
Йоко Комори - пиано
Томотака Секия - бас
Емил Тасев - барабани
Надя Тончева - гост вокал
15.08. /събота/ - 20.00 ч.
ALL STAR BIG BAND
С музиката на Христо Йоцов
Билети, на каса"Часовника"; Експо център Флора и в мрежата на Евентим
На 15 и 16.07 – концертите са с вход свободен!
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