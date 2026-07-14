Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев вече е в България, след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния контролно-пропускателен пункт "Калотина".

Преди седмица Сърбия разреши екстрадицията на Мавродиев, без да води заседание. Вътрешният министър Иван Демерджиев тогава съобщи, че организацията по предаването вече се създава, а самата екстрадиция ще протече при облекчени условия, така че формалностите са сведени до минимум.

Бившият шеф на ББР беше задържан в Белград в началото на юни. Той беше обявен за издирване през август 2024 г. във връзка със започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 млн. лева от банката.

По това дело беше арестуван бизнесменът Румен Гайтански, но след това беше освободен. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството „Кристална вода” за изплащане на задължения на ТЕЦ - Варна, свързана с Ахмед Доган, беше тезата на прокуратурата.

По информация на БНР след пристигането си в България Стоян Мавродиев ще бъде отведен в ареста на Националната следствена служба, където обвинението ще му бъде предявено лично. Съгласно процедурата, ако бъде задържан с прокурорско постановление, в срок до 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който ще се произнесе по искането за определяне на мярка за неотклонение.