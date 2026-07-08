Площадът пред Община Бургас ще събере едни от най-добрите бойци, които ще участват в бойната галавечер MAX FIGHT 66. Там на 17 юли – петък, от 11:00 ч., ще се проведе официалният кантар на бойците при вход свободен за зрителите.

На 18 юли спортна зала „Младост“ в Бургас ще бъде домакин на едно от най-мащабните събития за годината. На ринга ще се качат български шампиони и международни звезди, сред които ще бъде и Борислав Велев – Рой. Професионалният боксьор се завръща на MAX FIGHT 66 в Бургас след близо две години отсъствие. До момента българският нокаутьор има безапелационна статистика от 14 мача, 14 нокаута и 0 загуби!

Другият интересен двубой ще противопостави българската звезда и шампион на MAX FIGHT Мартин Петков на един от най-елитните муай-тай бойци на световната сцена – Бурак Пойраз (31-6, 7 KO), двукратен шампион на Турция и едно от водещите имена в Rajadamnern World Series (RWS). Срещата ще се проведе по правилата на муай-тай с ММА ръкавици.

Мартин Петков влиза в двубоя с рекорд от 14 победи, 8 нокаута и 3 загуби, като последните му срещи приключват още в първия рунд.

Лидерът в бойните спортове с 20-годишен опит MAX FIGHT CHAMPIONSHIP и този път ще предложи изключително атрактивни сблъсъци в своята програма.

На 17 юли 2026 г. (петък) от 11:00 ч. за първи път пред Община Бургас ще се проведе официално претегляне на бойците. Организаторите канят всеки жител и гост на морския град да се присъедини и да изгледа на живо кантара за MAX FIGHT 66.

Официалната бойна галавечер ще започне на 18 юли 2026 г. (събота) от 19:30 часа в спортна зала „Младост“ – гр. Бургас.

Вратите на залата ще бъдат отворени за зрители още в 12:00 ч. в събота, когато стартират аматьорските срещи за обиграване на млади бойци.

MAX FIGHT организира събития, които съчетават високо спортно ниво, обществена значимост и широк медиен интерес, като галавечерта ще се излъчва на живо в национален ефир.