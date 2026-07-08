България ще продължи да подкрепя Украйна, но само в рамките на финансовите си възможности и без това да бъде за сметка на социалните разходи. Това заяви премиерът Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, където подчерта, че сигурността в Европа изисква повече инвестиции в отбрана, а страната ни трябва едновременно да укрепва собствения си отбранителен капацитет и да се справя с наследения бюджетен дефицит.

„Днешната среща на върха в Анкара се провежда в един важен момент на дълбока трансформация на Алианса, който отразява необходимостта и амбицията на европейските членки да засилят своя принос в общите отбранителни способности на Алианса“, каза премиерът Румен Радев.

Причината за това, според Радев, е конфликтите в съседство (въоръжените сблъсъци в Украйна и Близкия изток) ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност и изисква системни усилия.

„Специално за България – с укрепването на нашият собствен национален отбранителен капацитет, страната ни се превръща във важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион“, разясни Радев.

Той коментира, че в тази връзка страната ни съсредоточава усилията си за изграждане на собствени отбранителни способности, но и за развитие на нашата отбранителна индустрия и наука. „Постигането на целта на НАТО за 5% от БВП за отбрана за нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и за инвестиции в инфраструктура, свързаност, дигитална устойчивост и киберсигурност“, заяви още премиерът.

По думите му редица български правителства за подкрепяли системно и всестранно Украйна с финансова, медицинска, хуманитарна и военна помощ. „Всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитие на нашата икономика и за осигуряване на средства в нашия бюджет. Така че България ще подкрепя финансово Украйна – в рамките на нашите възможности, без това да влияе върху социалните разходи и трябва да разчитаме големия дефицит, който ни завещаха предишните управления“, каза още министър-председателят.

Относно спора за Гренландия Радев посочи, че позицията на България е Европа да създаде условия населението само да определи бъдещето си.

По думите му единството в НАТО и сред западните партньори трябва да бъде съпътствано от политика, насочена към деескалация на конфликтите. „Трябва да останем единни, но и да водим политика, която не води до ескалация - нито в Украйна, нито в Близкия изток, нито в други кризисни точки по света“, заключи Радев.