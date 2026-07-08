На 8 юли Българската православната църква отбелязва празника на свети Прокопий, покровител и закрилник на пчелите и пчеларите. На този ден имен ден празнуват хората с имената Прокопи и Теофил.

Свети великомъченик Прокопий живял по времето на едни от най-тежките гонения срещу християните, наложени от император Диоклециан. Заради отказа си да се отрече от вярата си той бил хвърлен в килия, подложен на мъчения и накрая посечен с меч.

Според едно от преданията заедно с него били мъчени и двадесет девойки, новопокръстени християнки. Светецът им вдъхвал кураж и вяра, а сватбата им с Божия син се смятала за висш дар, отреден не за всяка девойка, а само за избрани. Оттогава по традиция при всяка църковна венчавка се споменава и името на светеца.

В народните представи Прокопи е познат и като Прокопи Пчелар, защото се свързва с пчеларството. В ранни зори жените на пчеларите омесват по два обредни хляба, с вярата, че така пчелите ще събират повече мед.

Преди изгрев слънце хлябовете се носят до кошерите, прекадяват се с тамян и се намазват с мед. След това семействата отиват на празнична църковна служба, като занасят и паничка с мед, която се прибира вкъщи на следващия ден — според вярването този мед притежава лечебна сила.

Имен ден на 8 юли празнуват хората с имената Прокопи и Теофил.