17-годишен ученик от София е пострадал при нападение на плаж „Атлиман“ в Китен, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Инцидентът е станал във вторник вечерта в района на заведение на плажа. По първоначални данни между група ученици и непознат за тях мъж възникнал конфликт, който прераснал във физическа саморазправа.

При нападението едно от момчетата е било ударено в лицето. В резултат на удара ученикът е загубил три предни зъба.

Сигналът за случая е подаден в Районното управление в Приморско от 38-годишна жена от София, която е ръководител на ученическата група.

Задържан е 40-годишен мъж

След предприети незабавни действия от страна на полицията е установен и задържан 40-годишен мъж от Свищов. Той е привлечен като обвиняем, а с постановление на прокуратурата е задържан за срок до 72 часа.

По случая е образувано досъдебно производство, като разследването продължава.