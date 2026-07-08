Община Поморие въвежда ограничения за използването на пиротехнически средства в населените места на територията си. Със заповед се забранява провеждането на илюминации и използването на фойерверки в периода от 23:00 до 8:00 часа, съобщиха от общинския пресцентър.

Ограничението има за цел да предотврати смущаването на спокойствието на жителите, туристите и гостите на общината, както и да ограничи рисковете, свързани с използването на пиротехнически изделия в нощните часове.

При организиране на публични и масови прояви, културни, спортни и други събития, в рамките на които са предвидени илюминации или фойерверки, организаторите трябва предварително да уведомят Община Поморие или съответното кметство, както и Районно управление – Поморие, допълниха от общинския пресцентър.

Мярката е част от действията на местната администрация за опазване на обществения ред и осигуряване на по-спокойна среда за живеещите и почиващите на територията на общината.

Подобни ограничения действат и в други общини по Южното Черноморие. Още през миналата година Община Царево въведе забрана за използване на пиротехнически средства и илюминации във всички населени места на територията си заради повишената опасност от пожари през летния сезон.

Мярката на общинската администрация в Царево обхваща всички видове пиротехнически изделия – включително фойерверки, заря, китайски фенери, пиратки, бомбички и други средства, съдържащи взривни вещества. Ограничението се прилага независимо от повода и важи както за публични събития, организирани от юридически лица, така и за частни празненства.

Община Созопол също въведе аналогична мярка, като забрани използването на пиротехнически изделия с цел ограничаване на риска от възникване на пожари през пожароопасния сезон.