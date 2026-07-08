Последни сателитни снимки на НАСА показват големи тюркоазени участъци в Черно море– явление, заснето месец по-рано и от астронавт на борда на Международната космическа станция.

Според океанолога доц. д-р Виолин Райков от Института по океанология към БАН, това е напълно естествен природен процес. Причината е цъфтежът на цианобактерии, които отразяват светлината по специфичен начин и придават характерния тюркоазен оттенък на водата. Ефектът е най-силен в райони с мощни течения, особено край делтата на река Дунав, откъдето големи количества органична материя навлизат в Черно море.

Именно теченията разнасят цъфтежа на бактериите на юг, а според учените самите водорасли очертават пътя на морските течения – феномен, който най-ясно се вижда от сателит.

От брега тюркоазеният цвят може да се забележи само ако явлението е достатъчно близо до сушата. По българското крайбрежие в момента такъв цъфтеж не се наблюдава.

Черно море променя цветовете си поне два пъти годишно. Освен тюркоазено през други периоди то може да стане и по-тъмносиньо. Това се дължи на цъфтеж на друг вид микроскопични водорасли – диатомеи, които поглъщат светлината и правят водата видимо по-тъмна.

За хората, които живеят край морето, промените в цветовете не са изненада. Варненци разказват, че през началото на лятото често се появяват тюркоазени нюанси, а през различните сезони морето непрекъснато сменя облика си.

Учените обаче предупреждават, че цветовете на морето не зависят единствено от природните процеси. Значителна роля има и човешката дейност. Органичните вещества и хранителните елементи, които постъпват чрез реките вследствие на земеделие и промишленост, „наторяват“ морето и стимулират развитието на различни микроорганизми.

Допълнителен риск представляват и разливите на мазут и нефтени продукти. Те образуват повърхностен филм, който също променя цвета на водата и може да бъде ясно засечен от сателити. За разлика от естествения цъфтеж на водораслите обаче подобни замърсявания имат тежки последици за морската екосистема и се почистват изключително трудно.