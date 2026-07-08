Двудневният младежки фестивал Burgas Open Fest 2026 ще се проведе на 11 и 12 юли в парк „Флора“ в Бургас. Организатор е Burgas Open Space, а събитието е със свободен вход и се реализира с финансовата подкрепа на Община Бургас.

Третото издание на фестивала ще превърне пространството на парк „Флора“ в сцена за млади музиканти, танцьори, артисти и творци. В програмата са включени концерти, конкурс за авторски и кавър изпълнения, танцови спектакли, магическо и огнено шоу, циркови изкуства, творчески работилници, handmade базар и изложба на местни автори.

Първият фестивален ден – 11 юли, е посветен на живата музика. Акцент в програмата е конкурсът Battle On Stage, в който шестима млади изпълнители и формации ще се борят за подкрепата на публиката. Победителят ще бъде определен чрез зрителско гласуване, а вечерта ще завърши с концерт на рок група Hellbound.

В конкурса ще участват Espionage, Gaslight, DnD, Алекс и Цвети, Iaana и Константин Янакиев, като редът на излизане на сцената ще бъде определен чрез жребий. Официалното откриване на фестивала е насрочено за 17:50 часа.

На 12 юли фестивалът ще предложи разнообразна програма с творчески работилници, демонстрация по американски футбол на Black Sea Pirates, K-pop танци с формация Neverland към ММЦ – Бургас, магическо шоу на Александър Димов и огнен спектакъл на Билян Илиев, който ще постави финала на събитието.

През двата дни посетителите ще могат да разгледат handmade базар и изложба на местни артисти, които ще бъдат отворени от 16:00 часа.

Burgas Open Fest подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032 и продължава мисията си да предоставя сцена за изява на млади таланти и да насърчава развитието на независимата културна сцена в града.

Входът за всички фестивални прояви е свободен

Програма на Burgas Open Fest 2026

11 юли (събота)

16:00 ч.– Начало на handmade базар и изложба на местни артисти

17:50 ч.– Официално откриване

18:00 – 18:20 ч. – Battle On Stage – изпълнение 1

18:30 – 18:50 ч.– Battle On Stage – изпълнение 2

19:00 – 19:20 ч. – Battle On Stage – изпълнение 3

19:30 – 19:50 ч. – Battle On Stage – изпълнение 4

20:00 – 20:20 ч. – Battle On Stage – изпълнение 5

20:30 – 20:50 ч. – Battle On Stage – изпълнение 6

21:00 – 21:45 ч. – Концерт на група Hellbound

21:45 ч. – Награждаване на победителя в Battle On Stage

Участници в Battle On Stage: Espionage, Gaslight, DnD, Алекс и Цвети, Iaana и Константин Янакиев (редът на изпълнение ще бъде определен чрез жребий).

12 юли (неделя)

16:00 ч.– Начало на handmade базар и изложба на местни артисти

16:30 – 18:00 ч. – Работилница по въртене на пой с Билян Илиев

18:00 – 19:00 ч. – Демонстрационна тренировка по американски футбол – Black Sea Pirates

19:00 – 20:00 ч. – Работилница по K-pop танци с танцов състав Neverland към ММЦ – Бургас

20:30 – 20:40 ч. – Магическо шоу с Александър Димов

20:40 – 20:45 ч.– K-pop танцово изпълнение на Neverland

20:45 – 20:50 ч.– Магическо шоу с Александър Димов

20:50 – 20:55 ч.– Танцово изпълнение на Pirates Crew

20:55 – 21:00 ч. – K-pop танцово изпълнение на Neverland

21:00 – 21:05 ч. – Магическо шоу с Александър Димов

21:05 – 21:25 ч. – Огнено шоу с Билян Илиев

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