Русокастро е включен сред приоритетните археологически обекти в страната, за които държавата осигурява целево финансиране. Решението е в сила от миналата година, като сред останалите обекти с подобен статут са Перперикон, Хераклея Синтика, Провадия-Солницата, Рациария и средновековен манастирски комплекс в района на Велико Търново.

През тазгодишната кампания екипът на археолозите от Регионалния исторически музей в Бургас ще се съсредоточи върху допълнителното проучване на западната крепостна стена в югозападната част на града. След приключване на работата ще бъде изследван изцяло нейният впечатляващ участък с дължина около 300 метра – мащабно отбранително съоръжение, изградено през първата половина на XIII век по времето на българските владетели.

Сред основните задачи на специалистите е и разкриването на останки от жилищната архитектура в централната зона на средновековния град. Паралелно с археологическите дейности в Русокастро продължават мащабни консервационно-реставрационни работи. Проектът за цялостното възстановяване и представяне на цитаделата вече е получил необходимото съгласуване от Министерството на културата.