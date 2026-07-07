Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ официално стартира първия прием на студенти в специалност „Фармация“.

За първи път кандидат-студентите ще имат възможност да се обучават за образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Фармация“ в Бургас, което е значима стъпка както за университета, така и за развитието на здравеопазването в Югоизточна България.

Кандидат-студентските изпити ще се проведат по следния график:

11 юли 2026 г. – изпит по биология;

12 юли 2026 г. – изпит по химия.

Оценките от успешно положените предварителни кандидатстудентски изпити по биология и химия се признават и участват в класирането за специалност „Фармация“.

Желаещите могат да подават документи за участие в кандидатстудентските изпити:

на място – 9 юли 2026 г. до 17:00 часа ;

онлайн – 9 юли 2026 г.

Разкриването на специалността „Фармация“ е резултат от последователните усилия на Бургаския държавен университет за разширяване на обучението в регулираните медицински професии и за подготовка на висококвалифицирани специалисти, които да отговорят на нарастващите потребности на здравната система.

С първия прием по „Фармация“ университетът прави още една важна крачка към утвърждаването си като водещ академичен и научен център в областта на медицинските и здравните науки.