Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация“ Цветан Мирчев и негов служител. Това съобщи бТВ.

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Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, с която са ощетили държавното дружество с над 303 хил. евро. Според прокуратурата те са превели сумата към фирма за почистване на сондажи, но на съответните обекти не е извършена никаква дейност.

Мирчев и служителят му бяха задържани при акция на ГДБОП на 3 юли, а ден по-късно прокуратурата им повдигна обвинения. Разследването е започнало по сигнал и се основава на поредица от свидетелски показания.

От държавното обвинение уточниха, че обществената поръчка, по която е установена фиктивната дейност, е на обща стойност близо 1 млн. евро.

Пред съда Цветан Мирчев е заявил, че сигналът срещу него е подаден от служител, който е бил с предупреждение за дисциплинарно уволнение. Адвокатът му определи задържането под стража като „репресия“.

Разследването във ВиК-Бургас се случва на фона на друг скандал в структурата от последните седмици. В края на юни беше арестуван и управителят на поделението в Несебър Свилен Станчев по обвинения за получен подкуп.