Скандал е избухнал между двама мъже в района на поморийската улица «Стара планина» № 1 в Поморие. Единият заплашил другия с пистолет. Констатирано е, че 65-годишен мъж от София се възмутил от отношението на 41-годишен помориец, разхождащ кучето си по улицата, към неговото куче и влязъл в пререкания, след което извадил законно притежавания си пистолет и го насочил към тялото на помориеца. Иззет е пистолет «Ruger» заедно с два пълнителя с общо 16 боеприпаси. Софиянецът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

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