Седем фестивални вечери, световни музиканти и незабравими концерти под открито небе очакват публиката на „Джаз в Бургас“ 2026. Тазгодишното издание ще се проведе в два етапа – на 15, 16, 17 и 18 юли, както и на 13, 14 и 15 август, в двора на Експо център „Флора“.Фестивалът ще даде възможност на бургаската публика да се срещне с изпълнители от Япония, Шотландия, Гърция и България, които ще представят разнообразни музикални проекти, съчетаващи традиция, импровизация и съвременно звучене.Запазената марка на „Джаз в Бургас“ са концертите под открито небе, където музиката оживява в непосредствена близост до публиката. Тази година на сцената ще звучат саксофон, пиано, барабани, флюгелхорн, акордеон, тамбура, гъдулка и още много инструменти, които, заедно с впечатляващите вокални изпълнения, ще превърнат фестивалните вечери в истински празник за почитателите на качествената музика.Организаторите правят специален жест към публиката, като концертите на 15 и 16 юли ще бъдат с вход свободен. Билети за останалите фестивални вечери могат да бъдат закупени от каса „Часовника“, Експо център „Флора“ и в мрежата на Eventim. Програма „Джаз в Бургас“ 2026
15. 07. /сряда/ - 20.00 ч.
КОНЦЕРТ - ПАРТИ
МИХАИЛ ЙОСИФОВ НА 50!
Велека Цанкова - вокал
Марина Господинова - вокал
Велислав Стоянов - тромбон
Димитър Льолев - саксофон
Васил Спасов - пиано
Милен Кукошаров - пиано
Димитър Карамфилов - бас
Атанас Попов - барабани
Пиеро Епифания - перкусии
16.07. /четвъртък/ - 20.00 ч.
БУРГАС БЕНД
Вокали:
Александра Георгиева
Вероника Сидоренко
Мариана Симеонова
Никол Георгиева
Мария Вандева
Никол Мерджанова
Самуил Милков
17.07. /петък/ - 20.00 ч.
АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВА КВИНТЕТ
Александра Петкова - вокал
Цветомир Радев - кларинет
Михаил Дончев - пиано
Самуил Даскалов - бас
Симеон Симеонов - барабани
R.S. RIVERMAN
„ЕTERNAL SYNERGY”
Владислав Мичев - флюгелхорн, синт
Антони Рикев - китара, синт
Александър Васев - пиано
Радослав Славчев - Riverman - бас
Живко Иванов барабани
18.07. /събота/ - 20.00 ч.
СТЕЛЛА МИХАЙЛОВА КВАРТЕТ
Стелла Михайлова - вокал
Стилиан Пенев - пиано
Стилян Радев - бас
Симеон Симеонов - барабани
13.08. /четвъртък/ - 20.00 ч.
ТАНОС СТАВРИДИС КВАРТЕТ - ГЪРЦИЯ
Танос Ставридис - акордеон
Мариос Маркис - китара
Джанис Каракалпакидис - бас
Кристос Тасиос - барабани
ДИМИТЪР КАРАМФИЛОВ - КВАРТЕТ
Петър Момчев - саксофон
Константин Костов - пиано
Димитър Карамфилов - бас
Атанас Попов - барабани
14.08. /петък/ - 20.00 ч.
КАЛИНА АНДРЕЕВА БЕНД
Нели Андреева - вокал
Йоана Андреева - вокал
Георги Стойчев - китара, тамбура
Стефан Славчев - кларинет, пиано
Мартин Владимиров - гъдулка
Калина Андреева - бас, вокал
Теодор Тошков - барабани
SANIX BAND - ЯПОНИЯ/ БЪЛГАРИЯ
Юичи Ишикава - китара
Мисато Кюбо - тромпет
Йоко Комори - пиано
Томотака Секия - бас
Емил Тасев - барабани
Надя Тончева - гост вокал
15.08. /събота/ - 20.00 ч.
ALL STAR BIG BAND
С музиката на Христо Йоцов
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