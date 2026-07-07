Седем фестивални вечери, световни музиканти и незабравими концерти под открито небе очакват публиката на „Джаз в Бургас“ 2026. Тазгодишното издание ще се проведе в два етапа – на 15, 16, 17 и 18 юли, както и на 13, 14 и 15 август, в двора на Експо център „Флора“.

Фестивалът ще даде възможност на бургаската публика да се срещне с изпълнители от Япония, Шотландия, Гърция и България, които ще представят разнообразни музикални проекти, съчетаващи традиция, импровизация и съвременно звучене.Запазената марка на „Джаз в Бургас“ са концертите под открито небе, където музиката оживява в непосредствена близост до публиката. Тази година на сцената ще звучат саксофон, пиано, барабани, флюгелхорн, акордеон, тамбура, гъдулка и още много инструменти, които, заедно с впечатляващите вокални изпълнения, ще превърнат фестивалните вечери в истински празник за почитателите на качествената музика.Организаторите правят специален жест към публиката, като концертите на 15 и 16 юли ще бъдат с вход свободен. Билети за останалите фестивални вечери могат да бъдат закупени от каса „Часовника“, Експо център „Флора“ и в мрежата на Eventim. Програма „Джаз в Бургас“ 2026

15. 07. /сряда/ - 20.00 ч.

КОНЦЕРТ - ПАРТИ

МИХАИЛ ЙОСИФОВ НА 50!

Велека Цанкова - вокал

Марина Господинова - вокал

Велислав Стоянов - тромбон

Димитър Льолев - саксофон

Васил Спасов - пиано

Милен Кукошаров - пиано

Димитър Карамфилов - бас

Атанас Попов - барабани

Пиеро Епифания - перкусии

16.07. /четвъртък/ - 20.00 ч.

БУРГАС БЕНД

Вокали:

Александра Георгиева

Вероника Сидоренко

Мариана Симеонова

Никол Георгиева

Мария Вандева

Никол Мерджанова

Самуил Милков

17.07. /петък/ - 20.00 ч.

АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВА КВИНТЕТ

Александра Петкова - вокал

Цветомир Радев - кларинет

Михаил Дончев - пиано

Самуил Даскалов - бас

Симеон Симеонов - барабани

R.S. RIVERMAN

„ЕTERNAL SYNERGY”

Владислав Мичев - флюгелхорн, синт

Антони Рикев - китара, синт

Александър Васев - пиано

Радослав Славчев - Riverman - бас

Живко Иванов барабани

18.07. /събота/ - 20.00 ч.

СТЕЛЛА МИХАЙЛОВА КВАРТЕТ

Стелла Михайлова - вокал

Стилиан Пенев - пиано

Стилян Радев - бас

Симеон Симеонов - барабани

13.08. /четвъртък/ - 20.00 ч.

ТАНОС СТАВРИДИС КВАРТЕТ - ГЪРЦИЯ

Танос Ставридис - акордеон

Мариос Маркис - китара

Джанис Каракалпакидис - бас

Кристос Тасиос - барабани

ДИМИТЪР КАРАМФИЛОВ - КВАРТЕТ

Петър Момчев - саксофон

Константин Костов - пиано

Димитър Карамфилов - бас

Атанас Попов - барабани

14.08. /петък/ - 20.00 ч.

КАЛИНА АНДРЕЕВА БЕНД

Нели Андреева - вокал

Йоана Андреева - вокал

Георги Стойчев - китара, тамбура

Стефан Славчев - кларинет, пиано

Мартин Владимиров - гъдулка

Калина Андреева - бас, вокал

Теодор Тошков - барабани

SANIX BAND - ЯПОНИЯ/ БЪЛГАРИЯ

Юичи Ишикава - китара

Мисато Кюбо - тромпет

Йоко Комори - пиано

Томотака Секия - бас

Емил Тасев - барабани

Надя Тончева - гост вокал

15.08. /събота/ - 20.00 ч.

ALL STAR BIG BAND

С музиката на Христо Йоцов