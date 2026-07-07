Шокиращата бройка от 7057 души в МВР вземат едновременно пенсии и заплати. Това става ясно от официална справка-отговор на НОИ, цигирана от Сега. Числото е далеч по-голямо от всички досега известни данни от различни ръководства на вътрешното министерство. При действащ състав от общо около 51 000 служители на МВР, бройката на работещите пенсионери надхвърля 14 на сто. Предоставените данни са към юни т. г.

В документа на осигурителния институт е посочена разбивка по трите категории на служители, работещи в МВР. От нея става ясно, че 5175 полицаи, пожарникари, дознатели взимат пенсии и заплати едновременно. 595 души са в същото положение в категорията държавни служители от администрацията в МВР по закона за държавния служител. 1287 души пък са с пенсии и заплати от хората в МВР, които работят по Кодекса на труда, т.е. на трудов договор.

Наскоро вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че общо 1098 служители на МВР са навършили пенсионна възраст към 30 април тази година. Той уточни, че 288 служители са навършили пенсионна възраст преди по-малко от година, 244 преди по-малко от две години, 199 – преди по-малко от три години, 124 – преди по-малко от четири години, и 243 – преди повече от пет години.

В отговора си Демерджиев очевидно има предвид само хората, които са в пенсионна възраст, но не са се пенсионирали. Ако това е така, то хората на пенсионна възраст в МВР стават над 8000 - тези, които вече са се пенсионирали и продължават да работят, плюс тези, които продължават да работят, въпреки че са навършили пенсионна възраст.

Само преди дни Демерджиев патетично обяви, че не трябва да се очаква да бъдат махнати всички пенсионери от МВР. "Ще има освобождаване на пенсионери, но има места, на които те са безалтернативни, затова не очаквайте да ги освободя", заяви МВР-шефът, като даде да се разбере, че няма да се съобрази с призивите да бъдат освободени всички пенсионери от държавната администрация, включително и в министерствата на вътрешните работи и на отбраната. Демерджиев не посочи нито кои са са тези безалтернативни пенсионери в МВР, нито кои са местата, които не могат да бъдат заети от по-млади хора.

Преди няколко месеца бившият вътрешен министър Веселин Вучков изнесе много скандални данни за това как в МВР има хора, които получават и пенсии, и заплати, и че има много хора, които са с ТЕЛК. В няколко интервюта той разкри, че в МВР има 4833-ма служители с ТЕЛК решения за нетрудоспособност, включително и от първа категория труд - полицаи и пожарникари. "Това е 10% от целия личен състав на вътрешното министерство. Трябва да се прогласи абсолютна несъвместимост между заемането на позиция пожарникар и полицай и ТЕЛК решение за нетрудоспособност. Има немалко полицаи, които взимат полицейска заплата, имат и пенсия, и в същото време имат и ТЕЛК", каза Вучков и предупреди за тежка кадрова криза в системата на МВР.

Пак бившият вътрешен министър разкри и данни за това как в МВР всъщност има формално прилагане на нормативите за физическа годност. Макар изискванията за ежегодни изпити да са заложени в регламентите на МВР, те реално не се спазват. "Абсурдно е да се виждат дебели полицаи и пожарникари – това означава, че не покриват нормативите, които никога не са отменяни", казва бившият МВР шеф. Той обяви официални данни, че полицаи и пожарникари са 29 000 от общата щатна численост от 52 000 служители. Само за миналата година от тези полицаи и пожарникари 1671 са излезли в болничен точно за датата на изпита за физическа подготовка, 322-ма са се явили, но не са го издържали, а 605-има изобщо не са се явили. Или иначе казано, поне 2600 служители не са взели изпита, без това да има последствия. По закон провал на физически тест би трябвало да означава несъвместимост със заеманата длъжност.