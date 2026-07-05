Нови правила и прагове за получаване на ежемесечни детски надбавки влизат в сила от 1 август с промените, заложени в държавния бюджет.

Целта на актуализацията е да се увеличи доходният критерий, което да позволи на повече родители да имат право на тази финансова помощ.

Промените в бюджета предвиждат по-високи осигуровки за хората с високи заплати, по-висок акциз на цигарите и по-скъпи винетки.

В момента държавата отпуска помощ за семейства с по-ниски доходи, като сумата нараства спрямо броя на децата. За едно дете надбавката е малко над 25 евро месечно, а за четири деца стига до близо 90 евро.

Досега условието за получаване на пълната сума беше средният доход на член от семейството да не надвишава 388,58 евро месечно. С новите текстове предложението е от 1 август този праг да се вдигне на 415 евро на човек.

Вдига се и прагът за онези семейства с малко по-високи доходи, които имат право да получават 80% от размера на помощта.

От социалното министерство посочват, че благодарение на повишаването на прага, определящ достъпа до помощта, родителите на около 440 000 деца средномесечно ще продължат да получават месечни надбавки.

Въпреки промените, част от родителите смятат, че социалната политика в България не прави достатъчно в полза на семействата. Някои майки и бащи признават, че изобщо не подават документи, тъй като се разминават с критериите, а и не смятат сумата за „животоспасяваща“.

Организации също изразяват недоволство. От Гражданска инициатива „Родители за достойно майчинство“ са категорични, че подоходният таван трябва да отпадне изцяло. Според Иванка Тодорова от организацията е чиста дискриминация някои деца да не получават никакви надбавки. Тя определя като несправедлив факта, че родителите, които плащат най-големите данъци в държавата, нямат право да получат помощта от 25 евро за своите деца.