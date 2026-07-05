Скандалът с полетите на Делян Пеевски вероятно ще се развива и през следващите седмици, но той е отклоняване на вниманието от по-съществени въпроси. Това коментира в ефира на bTV лидерът на БСП Крум Зарков.

По думите му фокусът трябва да бъде върху нерегламентираното влияние, случая с КТБ и санкциите, а не върху „пикантния сюжет“ с пътуванията. „Нима не беше ясно, че ако вземем самолета като метафора на властта, на самолета на Пеевски бяха две правителства – сглобката и това на Желязков, и всички важни назначения минаваха на този самолет?“, попита риторично той.

Зарков припомни, че въпроси около делото КТБ остават без отговор от години, докато общественият дебат се концентрира върху второстепенни теми. Според него именно тези казуси, а не полетите, трябва да бъдат обект на разследване.

Лидерът на БСП коментира и санкциите по глобалния закон „Магнитски“, като обясни, че целта им е да защитят американската финансова система от „мръсни капитали“. „Те нямат юридически ефект пряко върху други територии, но много финансови институции се съобразяват с тях“, посочи той. Зарков отбеляза, че въпреки наложените му ограничения, „очевидно е, че Делян Пеевски живее без особени проблеми под тези санкции“. Припомняме, че по-рано граждански движения като БОЕЦ са искали санкции по същия закон и за цялата партия ДПС.

В разговора беше засегната и темата за исканата оставка на конституционния съдия Десислава Атанасова. Зарков определи подигравките към нея като „прекомерни“ и заяви, че липсват законови основания за отстраняването ѝ. „Ясно е кога се прекратява предсрочно един мандат на конституционен съдия. Тоест ако тя самата не поиска да напусне, няма механизъм за нейното отстраняване“, каза той.

Според Зарков разграждането на олигархичния модел е дълъг процес и „не може да се случи за 50 дена“. Той коментира и предстоящите президентски избори, като заяви, че ако „президентът Илияна Йотова“ реши да се кандидатира, за социалистите би било напълно естествено да я подкрепят.