Повечето зеленчуци на борсите у нас поевтиняват в първите дни на юли, сочат данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на едро, се е понижил с 0,04% за седмица до 2,382 пункта.

Най-сериозен спад в цената се наблюдава при зелените чушки, които са по-евтини с 21,38% и се търгуват за 1,50 евро за килограм. Тиквичките също отбелязват значително поевтиняване от 12,70% до 0,55 евро/кг. Спад има и при червените чушки (-4,54%), картофите (-3,54%), зелето (-3,17%), морковите (-6,19%) и зрелия лук (-3,65%).

Въпреки общата тенденция надолу, при два от основните летни зеленчуци се отчита поскъпване. Оранжерийните краставици се продават със 7,34% по-скъпо, достигайки 1,14 евро за килограм. Цената на доматите бележи ръст от 17,73% до 1,66 евро за килограм. Това продължава тенденцията, когато доматите отново бяха сред поскъпващите стоки.

При плодовете се наблюдава обратната тенденция – цените им вървят нагоре. Черешите поскъпват с 6,06% до 2,24 евро за килограм, а ябълките – с 10,36% до 1,30 евро. Лимоните също се търгуват по-скъпо. Единственото изключение са ягодите, чиято цена пада с 3,37% до 3,10 евро за килограм. Като цяло движението при плодовете и зеленчуците е динамично, като само преди няколко седмици се наблюдаваше едновременно поевтиняване при повечето от тях.

Разнопосочни са и цените на млечните продукти. Кравето сирене поскъпва с 2,27%, а киселото и прясното мляко – съответно с 2,74% и 4,84%. В същото време кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява с 2,84%, а кравето масло – с 1,60 на сто. При месото замразеното пиле е с 1,28% по-скъпо, докато яйцата (размер М) са поевтинели с 2,91%.

При основните хранителни стоки се отчитат леки ръстове. Оризът поскъпва с 1,29%, олиото с 1,06%, а брашното тип 500 – с 2,68 на сто. В същото време лещата, зрелият фасул и захарта се търгуват на по-ниски цени спрямо предходната седмица, като поевтиняването при бобовите култури е над 6%.