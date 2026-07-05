Българският патриарх Данаил отслужи водосвет по случай професионалния празник на Министерството на вътрешните работи пред паметника на Незнайния воин, след което държавният глава Илияна Йотова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев положиха венци и цветя пред Вечния огън.

"Министерството на вътрешните работи е фундамент на държавността и тази своя роля министерството отстоява вече 147 години. Днес с още по-голяма тежест върху нас лежат очакванията и надеждата на българското общество именно МВР да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията. Днес е моментът да покажем, че обичаме родината и народа си и сме готови да им служим, че в това министерство понятията дълг, доблест и чест не са изпразнени от съдържание думи, а са принципи, които ни водят в ежедневната ни работа. Точно днес е моментът ние да покажем на българското общество, че тези надежди за по-добър живот на нашите деца са в основата на нашите ежедневни усилия", каза Демерджиев.

"През далечната 1879 година княз Александър I Батенберг създава Министерството на вътрешните дела. Това е едно от първите министерства в току-що освободената ни родина и го прави неслучайно, защото то води към разбирането за държавност. А държавност и законност без сигурност за гражданите не може да има. И днес тези понятия напомнят често за себе си, за да пазим държавността. Трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани в един свят, който става все по-труден и по-опасен. Това е ден на признателност към всеки полицай, към всеки пожарникар, към всеки спасител, който не мисли за себе си, който иска да помогне на другите и да изпълни своя дълг. Без тази всеотдайност, без това себеотрицание не може да върви напред нито едно общество. А знам, че въпреки предизвикателствата вие ще продължавате да бъдете на първата линия в борбата срещу престъпността, вие ще продължавате да брани границите на суверенната ни родина", добави Йотова.