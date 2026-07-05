Най-добрият български тенисист Григор Димитров се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис за шести път в кариерата си.

С това той изравни миналогодишното си постижение, когато също игра в четвъртия кръг на турнира от Големия шлем в Лондон, имаше преднина от 2:0 сета срещу Яник Синер, но се контузи и трябваше да се оттегли.

Снощи Димитров, чийто най-добър резултат на "Уимбълдън" е полуфинал през 2014 година, се наложи над италианеца Матео Беретини с 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3 в мач, продължил три часа и 35 минути на Централния корт в Лондон.

Следващият му противник ще бъде 23-годишният Артър Фери (Великобритания), който по-рано същия ден надигра белгиеца Зизу Бергс с 2:6, 7:5, 2:6, 7:6(3), 7:6(5).

Българската първа ракета и 30-годишният бивш финалист в британската столица през 2021-а изиграха оспорван сблъсък, в който Димитров си осигури преднина от два сета, но италианецът изравни, изисквайки пълна мобилиризация от хасковлията.

"Невероятно е, че мога да се върна отново тук. Просто съм много щастлив, това изпитвам - щастие. Удивително е! Просто се радвам, че отново мога да се върна тук. Исках само да мога отново да се състезавам. Има нещо специално във въздуха тук", коментира българската първа ракета в интервюто си на корта.

"Тенисът не е спринт, а по-скоро е маратон. Той играеше невероятно в третия и четвъртия сет и се опитвах да се задържа в мача. Чувствах се готов за шанса си, но той играеше наистина добре. Знаех, че трябва да си припомням да остана позитивен. Чувствах се все по-добре и по-добре, това ми помогна и в края на мача сервирах добре. Щом приключих двубоя, това беше най-сладката част за мен", каза още Григор Димитров.

Попитан за събитията от преди година и контузията му в срещата с Яник Синер, той отговори: „Всеки път, когато погледна този покрив си мислех разни неща. Хора, наистина ви благодаря. С начина, по който напуснах турнира, никога не знаеш какво ще се случи, но ето сега съм отново тук. Просто се опитвам да бъда напълно откровен. Не става дума за победите или загубите, а да мога да се насладя изцяло на моменти като този. Не знам колко ми остава, колко пъти ще мога да бъда тук и затова си го повтарях постоянно."

По повод следващия си противник - представителя на домакините Артър Фери, Димитров заяви: "Феновете тук са справедливи. Разбирам, че ще подкрепят Фери, но нямам проблем с това."