Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Евакуират туристи, сред които и българи.

Огънят достигна до вили и домове. Изгоряха четири къщи, като жители и туристи бяха евакуирани с помощта на полицията. Властите призовават всички в района на пожара да се придвижат към централното селище Неа Каликратия.

Много от туристите, които са предимно чужденци, напускат и се местят на първия ръкав на Халкидики или в покрайнините на Солун, където също има чисти плажове и хотели. Пожарът е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър.

По въздух гасят пет хеликоптера. На терен са 90 пожарникари и много доброволци. Поради съмнение за умишлен палеж, според местните жители, започна и разследване на причините за пожара, съобщава БНР.

Огънят променя постоянно посоката си и вятърът разпалва нови огнища, казаха пожарникарите.

Засега частично е овладян пожарът в туристическия район Неи Епиватес, също до Солун. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират.

Няма пострадали, съобщават от Гражданска защита.

На Халкидики и в горските райони около Солун е забранено движение пеш или с автомобили.