Откъде идват средствата, с които са платени полетите на Делян Пеевски до Дубай, и ако те са на неговото семейство – как е извършено плащането предвид наложените му санкции по закона „Магнитски“. Това е сред въпросите, които в момента проверяват структурите на МВР, заяви пред журналисти ресорният министър Иван Демерджиев.





„Големият въпрос, който проверяваме, е откъде идват средства, с които са плащани тези полети и колко струват тези полети, дали сумите, които са плащани, отговарят на пазарните цени на полетите и дали това са пари на семейството на Пеевски, както той каза. Ако са пари на семейството му, как са платени, тъй като той е санкциониран, или са пари на българските граждани, отзовали се на семейството на Пеевски по някакъв начин“, коментира Демерджиев.

Той направи изявлението след церемонията по полагането на венци пред Паметника на Незнайния воин и водосвета на знамената по случай 147 години от създаването на МВР.

На въпрос дали има разминаване между данните на ГДБОП и „Гранична полиция“, след като конституционният съдия Десислава Атанасова отрече да е пътувала с частен полет до Дубай заедно с Пеевски, Демерджиев отговори:

„Има различни регистри, там са установявани различни неща. Не съветвам г-жа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Темата трябва да се фокусира върху най-важното – има ли извършено престъпление и има ли нарушаване на санкциите по закона „Магнитски“, който аз обещах и продължавам да обещавам да важи на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски в едно доста емоционално интервю.“

По думите му връзката между отделните данни не се разпада. „Никъде не се пропуква връзката. Има много повече полети, които съвпадат по дати и участници“, категоричен бе Демерджиев.

Той уточни, че данните на „Гранична полиция“ и ГДБОП не са грешни, а че става дума за различни регистри, в които според него има странни разминавания, включително заличаване на информация. „Проверяваме всичко, ще проверим и това изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите им да прикрият нещо, което е очевидно за българските граждани.“

Попитан за изпратен от него SMS с текста „Бях точен с парите“, Демерджиев отказа да даде подробности и отговори, че „скоро ще четете много интересни SMS-и, които са верни, за разлика от този.“

Министърът отхвърли твърденията за проблем в координацията между структурите на МВР и подчерта, че работата по случая продължава по всички направления. По думите му службите действат по подадени сигнали и в рамките на закона, като предстои да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства.