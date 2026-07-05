Проект на държавата предвижда осигуряване на детегледачка за родителите на бебета на възраст от 0 до 4 години. Мярката бе представена от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, които се срещнаха с представители на гражданската инициатива „Родители за достойно майчинство“. Целта е майките да се върнат на работа колкото се може по-бързо.

Проектът предвижда осигуряване на грижа за малчуганите, които не посещават ясли, детски заведения или предучилищни групи, като подкрепата е насочена към заети и безработни родители.

Грижата може да бъде до 8 часа дневно, а възнаграждението за детегледач е в размер на минималната работна заплата, включително осигурителните вноски, като при грижа за второ или повече деца се предвижда допълнително заплащане.

За деца от 0 до 12 години, които посещават ясли, градини или училище, е предвидена грижа до 4 часа дневно, като тя е насочена към многодетни и самотни родители, с възнаграждение в размер на половин минимална работна заплата и допълнително увеличение при повече деца.

Продължителността на подкрепата е до 18 месеца или до навършване на 4-годишна възраст, съответно 12-годишна възраст на детето, в зависимост от конкретния случай, пише Телеграф.

Регистрирани в бюрото по труда

В програмата могат да се включат родители на деца от 0 до 4 години, които не са записани в детски заведения и са на трудов договор, самонаети или самоосигуряващи се, но все още не са се върнали на работа.

Допустими са и многодетни или самотни родители на деца до 12 години, които вече са се върнали на работа и децата им посещават съответните образователни заведения, както и безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, при същите условия според възрастта на децата.

Като детегледачи могат да бъдат назначавани безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, които не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст.

След одобрение от родителите с тях се сключва трудов договор чрез Агенцията по заетостта за срок до 18 месеца или до отпадане на условията по възраст на детето или приключване на проекта. Общият бюджет на програмата е 65 504 000 лв. (33 491 663,39 евро), а изпълнението ѝ е планирано до 2027 г.