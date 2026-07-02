Седем души от различни краища на България, работещи сезонно в Созопол и близките курорти, са задържани днес от служители на Районно управление - Созопол при проведена специализирана полицейска операция, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас. Задържаните, по първоначални данни, са част от организирана мрежа за разпространение на райски газ по Южното Черноморие, като всеки от тях е имал различна съпричастност към задържания "райски газ". Рекордното количество - около 440 кг., е доставено с палет в курортния град и подготвено за пласиране в различни увеселителни заведения. Палетът е разтоварен от доставчика на паркинга на голям търговски обект в Созопол около 17.00 ч. днес, като в близост паркирали три леки автомобила за да разтоварят артикулите. Констатирано е, че палета съдържал 80 на кутии с големи 5-килограмови флакони с райски газ. Общото количество на иззетия райски газ е около 440 килограма. Работата по случая продължава.

