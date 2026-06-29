25 контрабандни надуваеми лодки, идентични с плавателните съдове, използвани за нелегален превоз на мигранти от Европейския съюз към Великобритания през Ламанша, са открили служители на митнически пункт Лесово при две отделни проверка на товарни автомобили, пътуващи от Турция за Германия през България. Това обяви пресслужбата на Агенция "Митници"

При първия случай на 24.06.2026 г. товарната композиция с турска регистрация пристига на МП Лесово на входящо трасе в страната. В зоната за митнически контрол водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва колети с лични вещи от Турция за получатели в Германия. След електронен рисков анализ на централно ниво, служители от отдел „Борба с наркотрафика“ извършват щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват в товара недекларирани колети с 5 надуваеми лодки с твърд заден борд, предназначен за монтиране на двигател.

Още 20 контрабандни надуваеми лодки са открити в друг товарен автомобил, превозващ стоки също за Германия. При този случай товарната композиция от влекач и полуремарке пристига на МП Лесово на 28.06.2026 г. Водачът- турски гражданин, е декларирал, че превозва групажна стока от Турция за Германия през България. След анализ на риска превозното средство е селектирано от митническите служители за щателна митническа проверка. Митническите инспектори откриват при проверката недекларирани 20 надуваеми лодки с твърд заден борд, старателно укрити между декларирани подматрачни плоскости за легла.



Лодките са иззети, по случаите са образувани две административнонаказателни производства.