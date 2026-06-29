Изложба с творби на бургаския художник Тодор Атанасов, от чиято смърт на 29 юни се навършват 41 години, може да бъде разгледана на остров „Света Анастасия“. Семейството му дарява девет творби, които изобразяват острова и легендата за него и които ще останат на място като постоянна експозиция.

Деветте графики са отпечатани посмъртно – три от серията „Остров Болшевик“ и шест от цикъла „Легенда за Острова“. Първата в техника офорт/акватинта е пренесена от Емануела Ковач чрез оригиналната печатна форма (метална плоча), останалите са дело на графична база „Елемаг“ към Съюза на българските художници, отпечатани по литографски способ, пренесени върху литографски камък от творби на автора, поради изгубени във времето матрици. Вторият цикъл „Легенда за Острова“ впечатлява с виртуозността и точността на формата. Женските образи в поредицата са с издължени тела, затрогващи, млади и изразителни лица, понасящи тегобите, майки закрилници или беззащитни и влюбени, те пазят ключа от творчество и въплъщават неговия финес. Последните две творби от серията показват острова като декор на затворническата съдба, отново човешките фигури са издължени и излъчват младост и красота. Всички изложени графични творби впечатляват със своята специфична деликатност, точна и реалистична рисунка, фино разработени детайли.

Тодор Атанасов е значимо име от съцветието бургаски художници работили през втората половина на ХХ век. Роден е през 1928 г., а през 1954 г. завършва скулптура във Висшия институт по изобразителни изкуства „Николай Павлович“ при проф. Иван Фунев. Обучението в Академията и любовта към пластиката му дава възможност да създаде едни от най-ценните за Бургас творби – пет бюста на известни революционни дейци, впечатляващи със своята естественост. Те са част от галерията на открито, подредена в историческото ядро на бургаската морска градина. В голяма част от творбите му присъстват любимият град и морето.