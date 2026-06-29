Постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ поиска днес Окръжната прокуратура в Бургас за шефа на ВиК - Несебър и Поморие Свилен Станчев, който е обвинен в корупция. Това съобщи наблюдаващият прокурор по делото Андрей Червеняков по време на съвместен брифинг с директора на Областната дирекция на МВР старши комисар Николай Ненков, началника на отдел „Икономическа полиция“ комисар Асен Фъртунов и административния ръководител на Окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.

Станчев е задържан при полицейска акция в землището на Кошарица на 26 юни заедно с още едно лице, заемащо висока позиция в техническата структура на ВиК дружеството. В служебния автомобил, с който са се придвижвали, служителите на МВР са открили 8 000 евро, които според разследването били поискани от инвеститор в района на село Кошарица. Бизнесменът търсел съдействие за присъединяване към водоснабдителната мрежа. След като получил официален отказ, му била отправена нова оферта - срещу подкуп.

Информацията за схемата е получена в МВР в края на май тази година, уточни директорът на полицията старши комисар Николай Ненков. Началникът на „Икономическа полиция“ комисар Асен Фъртунов допълни, че в хода на разследването са използвани и специални разузнавателни средства.

При последвалите процесуално-следствени действия служителите на реда открили в дома на шефа на ВиК още 33 000 евро, както и тефтери със списъци с имена, чиято роля може да се окаже ключова за цялостното разплитане на случая.

Ст. комисар Николай Ненков механизмът на действие при искането на подкуп бил следният: „Когато човек реши да се включи към водопреносната мрежа на ВиК ЕАД и отиде на гишето, го препращат директно към ръководителя. Още в началото му казват да не подава заявление, а да отиде при него. След това той използва ресурса на ВиК ЕАД – служителите, техниката и цялата организация, за да извърши присъединяването без необходимата техническа документация. Единствената разлика е, че получава пари, които не му се полагат“.

Срещу Станчев вече е повдигнато обвинение по чл. 301 от Наказателния кодекс за подкуп. Законът предвижда наказание от една до шест години лишаване от свобода, глоба до 5 000 лева и лишаване от права.

„За нас като абсолютен приоритет са престъпленията, включени в единния каталог на корупционните престъпления. Корупцията е язвата, която разяжда обществената тъкан и в крайна сметка ерозира общественото доверие в институциите. Имаме волята и решимостта да се борим с всички законови средства срещу подобни корупционни прояви“, заяви Георги Чинев.