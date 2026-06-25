Областна администрация Бургас принудително иззе и върна управлението си над язовир „Ахелой“, предназначен като водоизточник за приоритетно питейно-битово водоснабдяване. Акцията е без аналог в страната, съобщиха от Областна управа.

С лодки беше обходена цялата територия на неправомерно завладяната водна площ, изкараха се пълните с риба садки с мрежите, рибата – основно шаран и сом - беше пусната в язовирните води, премахнаха се буйовете, които бяха закрепени към дъното с котви, тежащи по близо тон. Прилежащият терен около брега на язовира беше почистен от натрупаните отпадъци и дървен материал, като в рамките на един месец, се дава възможност на фирмата да организира цялостно почистване и предаване на обекта във вида, в който го е придобила от държавата за ползване преди 10 години.

„Благодаря на институциите, които участваха в принудителното изземване на язовира, че чрез тяхното съдействие и изпълнявайки правомощията си не се допусна хаос, показахме, че държавата има характер и че няма да се толерират злоупотреби с държавна собственост и неглижиране на указанията, на която и да е държавна институция. Чрез тези действия искаме да върнем доверието и авторитета в държавните органи“, каза областният управител Дико Диков.

Имотът представлява част от водната площ на язовир "Ахелой" в размер 67 дка от водната площ на язовира (целият 381 745 кв.м.) и се намира в землището на с. Бата, община Поморие.

Въпреки многократните писмени покани през годините от страна на Областна администрация Бургас към фирма „Янулов и Ко“ ЕООД, която без правно основание владее или държи имота, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, областният управител Дико Диков предприема мярка, като издава заповед с №РД-09-22/16.06.2026 г. за принудително изземване на язовира и откриване на административно производство срещу фирма "Янулов и Ко" ЕООД по реда на чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост, ако собственикът на фирмата не го предаде доброволно до 24 юни 2026 г. Тъй като не последва воля от страна на фирмата нарушител да предаде доброволно имота, държавните институции днес изпълниха правомощията си и Областна администрация Бургас влезе отново в управление на имота си – публична държавна собственост. За да се предотвратят бъдещи злоупотреби, язовирът ще бъде охраняван от служители на ИАРА и на ОДМВР-Бургас.

Историята на кратко по данни на Областна администрация в Бургас:

През 2016 г. е сключен договор за наем между дружеството и „Напоителни системи“ ЕАД, който е прекратен със заповед от 2021 г. на изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД и е предаден на Областна администрация Бургас.

С решение на Министерски съвет от 2020 г. язовир „Ахелой“ е определен за водоизточник за приоритетно питейно-битово водоснабдяване и е предоставен в управление на областния управител на област Бургас.

Прекратена е регистрацията на „Янулов и Ко“ ЕООД и от ИАРА за отглеждане на риба и други водни организми в язовира.

Със заповед на ОДБХ-Бургас е заличена регистрацията на животновъден обект, намиращ се в землището на с. Бата.

С решение на министъра на околната среда и водите, разрешителното на „Янулов и Ко“ ЕООД за ползване на воден обект язовир „Ахелой“ с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, също е отнето.

С всички тези етапи управителят на дружеството е бил надлежно информиран.

С писмо на областния управител от 2024 г. „Янулов и Ко“ ЕООД е уведомен за фактологията, както и за промяната на предназначението на язовира като водоизточник за приоритетно питейно-битово водоснабдяване и че не се разрешават аквакултури.

С друго писмо от 2025 отново на областен управител дружеството отново е уведомено, че е налице спешна необходимост от освобождаване на водната площ на язовира и разположеното в него садково стопанство. До края на 2025 г. имотът не е освободен и предаден доброволно на Областна администрация Бургас.

През 2026 г. след писмена покана и разговор с управителят и поет от него ангажимент да освободи язовира и да го предаде доброволно до 12 май, отново не се случва.

И тогава се стига до издаването на заповедта на областния управител от 16 юни 2026 г. за принудително изземване на 25 юни 2026 г., ако не бъде доброволно предаден на 24 юни 2026 г.