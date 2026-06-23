Лек автомобил «Форд Фокус», поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол, самостоятелно катастрофира, блъскайки се в крайпътно дърво и преобръщайки се, на пътя София – Карнобат – Айтос, до с. Венец Инцидентът е станал на 22.06.т.г. около 19.57 ч.

Автомобилът е със сливенска регистрация, управляван е бил от 23-годишен мъж от сливенското село Сотиря. От удара пострадали 46-годишен мъж от с. Сотиря / получил контузия на пръстите на лява ръка, прегледан и освободен за домашно лечение, без опасност за живота/, неговата 11- годишна дъщеря / получила охлузвания на главата и прорезна рана на десния лакът, без опасност за живота, прегледана и освободена за домашно лечение/ и 43-годишна жена от с. Сотиря / получила контузия на дясното рамо, прегледана и освободена за домашно лечение, без опасност за живота/.