След успешните събития във Варна, Русе, Велико Търново, София, Пловдив И Стара Загора, F-MAX се отправя към Бургас на 11 юни, където ще сложи край на обиколката

В рамките на един месец новият F-MAX идва директно при професионалистите в тежкотоварния транспорт , комбинирайки реални тестове с шанс за награда – най-нов модел смартфон от VIVACOM за всеки, който направи тест драйв.

Националното роуд шоу на новия F-MAX Генерация 2 ще даде възможност на превозвачите да тестват в реални условия и да оценят директно ползите за автопарковете – от горивна ефективност до оперативна надеждност.

Всеки участник в тест драйв ще бъде автоматично включен в томбола за спечелване на най-нов модел смартфон.

Събитието се организира с подкрепата на VIVACOM.

Новият F-MAX се отличава с редица значими подобрения, насочени към ефективност, комфорт и безопасност. Моделът разполага с обновен екстериор, при който оптимизираната аеродинамика намалява въздушното съпротивление, допринасяйки за по-добра горивна ефективност и по-висока стабилност при движение. Интериорът е проектиран с фокус върху модерните технологии и удобството на водача, като включва интелигентни системи, цифрово арматурно табло и свързани решения.

Новият двигател Ecotorq GEN2 с мощност 510 к.с., осигурява до 11,5% икономия на гориво, без компромис с производителността. Допълнително, моделът е оборудван с разширен пакет системи за активна безопасност, гарантиращи по-високо ниво на сигурност при всякакви условия на пътя.

Екипът на Булавто Бургас ще очаква посетители от 10 до 16 часа в своя търговско-сервизен център на 11 юни 2026 – ул. Одрин №124

За повече информация относно събитието, локациите и томболата – https://www.fordtrucks.bg/ft-roadshow/