Европейският съюз наложи рекордна глоба от 890 милиона евро на Google за нелоялни бизнес практики. Европейската комисия смята, че американската компания е нарушила правилата за конкуренция чрез своята търсачка и магазина за приложения Google Play, поставяйки конкурентите в неизгодно положение. Резултатите от разследването бяха представени в Брюксел.

Според констатациите на разследването, компанията е поставила собствените си услуги по-високо в резултатите от търсенето в Google, създавайки нелоялно конкурентно предимство. Що се отнася до Play Store, Google твърди, че е попречила на разработчиците да предлагат своите приложения чрез други магазини за приложения.

ЕС поиска от компанията да прекрати тези незаконни практики. Европейската комисия заяви, че води преговори с Google. Компанията вече е започнала работа по промени в своята търсачка и алгоритмите на Google Play. Тя трябва да се съобрази с изискванията на ЕС в рамките на 60 дни или ще се изправи пред допълнителни глоби.

От няколко години ЕС има строг закон за конкуренцията - Закона за цифровите пазари. Целта му е да ограничи монополите в дигиталната икономика и предвижда глоби до 10% от годишния оборот на компанията в световен мащаб. „Най-добрите продукти трябва да печелят, защото са по-добри, а не защото принадлежат на компанията, която притежава търсачката“, заяви европейският комисар по конкуренцията Тереза Рибера.

Общата сума от 890 милиона евро е най-голямата глоба, налагана някога на дигитална компания. През 2025 г. Брюксел вече глоби Meta с 200 милиона евро, а Apple с 500 милиона евро.

Google все още може да обжалва това решение.