Турски валия (окръжен управител), запален по колоезденето, се озова в неочаквана политическа буря, след като беше уволнен от поста си заради разпространяването на негови снимки с прилепнали колоездачни шорти, а хиляди хора се включиха в кампания, настояваща за връщането му на поста, предаде Асошиейтед прес.

Мехмет Фатих Чичекли, валия на североизточния турски окръг Ардахан, беше отстранен от поста си на 17 юли с указ на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Макар че официално не бе посочена причина за уволнението му, то дойде, след като някои турски политици го критикуваха за това, че е носил колоездачни клинове по време на публично събитие за популяризиране на спорта и за това, че е публикувал снимки с подобно облекло, които са станали хит в социалните мрежи.

Инан Акгюн Алп от основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) обвини Чичекли за това, че дава приоритет на социалните мрежи пред служебните си задължения, като добави, че прилепналото облекло е неподходящо за губернатор. „Той обикаля по клинове и прекарва цели дни в колоездене. Кара колело по клин до вечерта с бодигардове пред себе си. Валия не може да се разхожда из центъра на града по този начин“, заяви Алп, цитиран от телевизия Т-24, по време на парламентарен дебат миналата седмица.

Шамил Таияр, бивш депутат от управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР), също критикува Чичекли, като заяви, че облеклото на валията е в противоречие с културните норми, особено в консервативен окръг като Ардахан. „Хората могат да носят каквото искат в личния си живот, но валия не може да посещава обществени места по клинове, докато е на работа; това не съответства на сериозността на държавната му длъжност. В традиционна социална среда, като тази в Ардахан, това е напълно неприемливо“, написа Таияр в профила си в Екс миналата седмица.