Ученици от 15 училища и 11 града в България ще се състезават за място на Световното първенство за водородно задвижвани автомобили в Бургас на 30 май от 10.00 часа в Спортна зала “Младост“.

Националното състезание Horizon Grand Prix 2026 се провежда за шеста поредна година от екипът на "Технократи" и Българска федерация по автомоделен спорт, като предизвиква ученици от 8 до 12 клас да премерят умения в управлението на водородни автомобили, които сами са разработили през годината.

Целта на всеки отбор е да конструира автомобил в мащаб 1:10, който да бъде най-енергийно ефективен, задвижван от водород и горивна клетка. Състезанието продължава 4 часа и победител е отборът, направил най-много обиколки с еднакво количество водородни контейнери и батерия.

Голямата награда за отбора победител е представяне на България на Световното първенство "Horizon Grand Prix", което ще се проведе в Швейцария от 28 юни до 4 юли.

„Организираме състезанието за шеста година, като миналата година нашите отбори направиха фантастично представяне ставайки световни шампиони в едната категория и класирайки се на 4-то място в другата. Щастлив съм, че всяка година увеличаваме броя на отборите и все повече ученици се мотивират да участват в извънкласни занимания, за да конструират своите автомобили. Надпреварата е много оспорвана и понякога малки пропуски могат да обърнат цялото състезание, което изисква комплексни умения и добра подготовка от всеки отбор. Вярвам, че за националния финал отборите ще покажат най-доброто от себе си и ще предложат вълнуващо преживяване на всички зрители и гости в залата.Входът за събитието е свободен, като ще има истински водороден автомобил, електрически картинг и много други изненади за всички гости. Ще се радваме повече любители на автомобилните спортове да дойдат на място, да се насладят на събитието и да подкрепят учениците“, коментира Ивайло Бонев - управител на „Технократи“ и основен организатор на събитието заедно с Българска федерация по автомоделен спорт и Община Бургас.

Във водородното състезание тази година ще се включат рекорден брой ученически отбори от градовете: Благоевград, Бургас, Видин, Велико Търново, Враца, Габрово, Русе, София, Търговище, Кърджали и Гоце Делчев. Всеки отбор се състои от 4-8 ученици и учител.

Училищата, които участват със свой отбор в състезанието, са: 18 СУ „Уилям Гладстон“ - София, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Видин, СУ „Емилиян Станев“ - Велико Търново, СУ „Никола Войводов“ - Враца, ПМГ "Академик С. Корольов" – Благоевград, ПГТР - Русе, ПГТЕ „Хенри Форд“ – София, ПГ по транспорт - Бургас, ПТГ „Симеон Велики“ - Търговище, 128 СУ "Алберт Айнщайн" - София и ЧУ „Българско Школо“ – София, ЧЕГ “проф. Иван Апостолов” - София и УСС 1 - Габрово, СУ “Отец Паисий” - Кърджали и ПГ “Пейо Яворов” - Гоце Делчев.

Националното състезание в Бургас е част от част от международното семейство "Horizon Grand Prix" и се организира от образователната организация „Технократи“ и стратегическото партньорство на Община Бургас и Българска федерация по автомоделен спорт.

Основни партньори и спонсори на състезанието от самото му основаване през 2019 г. са ING България и "Леново" България, а от тази година като партньор се включва и "Монбат" България.