До момента няма положителен отговор за отпадане на визите за САЩ за български граждани, това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

"Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние също така имаме нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летището в София. Затова днес ще приемем решение на МС, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация", обясни Радев.

Министър-председателят съобщи още, че на 3 юни Европейската комисия ще излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. По думите му причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%, което ще доведе до регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции.

"Това е резултат от тежкото наследство", обобщи ситуацията той.